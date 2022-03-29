Il vittimismo senza fine dell'Atalanta: "Speriamo di salvarci perchè abbiamo avuto torti madornali"

Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato del crollo in classifica della squadra di Gasperini, dando la colpa, come sempre, ad altri

A margine della consegna della Laurea Magistrale Honoris Causa in Marketing, consumi e comunicazione il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi parla così dell'onorificenza ricevuta e di tanti temi legati all'attualità orobica, queste le sue parole raccolte da TMW

"E' stata una cosa inaspettata, quando mi hanno comunicato che mi avrebbero fatto questo regalo non ci credevo. Cerchiamo di far capire quali problemi ci sono a partire dal nulla e costruire qualcosa di importante. Congerton? Fondamentale avere una persona di questo livello, con esperienza internazionale. Ha un'impostazione diversa dalla nostra, l'Atalanta d'ora in poi investirà molto sugli uomini che ci fan fare un salto di qualità. Abbiamo bisogno di migliorare in tutto, e ci stiamo ragionando".

La terza laurea potrebbe essere la vittoria dell'Europa League?

"Speriamo di salvarci, che è dura. All'Atalanta meriterebbero tutti la Laurea, a iniziare dal mister. Abbiamo fatto passi da gigante, speriamo di restare a quei livelli".

Sentite la minaccia delle squadre che vi inseguono per il quarto posto?

"Tutte le squadre in corsa sono forti, comprese quelle al vertice, è tutto da giocare. C'è da sperare di non subire altri errori madornali, come è successo, abbiamo perso tanti punti per questi errori inaspettati".

BROVARONE PARLA DEL MERCATO DELLA FIORENTINA

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