Alla voce “allenatori”, nel comunicato del Giudice Sportivo, si legge: “Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammonizione (seconda sanzione) a GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”. Insomma, il tecnico dell’Atalanta non ha pagato nello specifico la furiosa lite con il collega del Bologna Sinisa Mihajlovic, ma l’aver contestato l’ammonizione ricevuta.

Al minuto 36′ del primo tempo tra Atalanta e Bologna Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini non se le sono mandate a dire. Nel post Gasperini ha detto “Andate a rivedere i video e gli audio”, Sinisa ha invece voluto spiegare il perché della sua reazione

“Ognuno si fa le regole in casa propria – ha detto il tecnico del Bologna -. Come io non mi permetto di parlare con la sua panchina, lui non deve permettersi di parlare con la mia, altrimenti io mi incazzo. Se lo fa, mi manca di rispetto. Non c’è niente da chiarire, ma se lui lo vuole fare sono contento”. Sky Sport, mentre Sinisa parla, mostra le immagini di Gasperini che si rivolge alla panchina del Bologna additandola. “Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito… Adesso si sente tutto, senza il pubblico, e io non vado dalla panchina degli avversari a dire di stare zitti. Io sono responsabile della mia panchina, se Gasperini ha qualcosa da dire lo dice a me. Non ha voluto dire nulla? Ci credo che preferisce non parlare, perché sa che ha sbagliato”.

