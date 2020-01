Sta facendo molto discutere l’accusa di Gasperini che dà dei figli di putt*** ai tifosi viola ribadendo che sono dei gran maleducati. Ma Gasperini non è nuovo ad atteggiamenti poco consoni. Dalle offese a Chiesa dello scorso anno, alla mancata difesa di Dalbert dopo i cori razzisti dei tifosi dell’Atalanta in occasione di Atalanta-Fiorentina dello scorso settembre. Ma nella scorsa stagione Gian Piero Gasperini si è reso protagonista di un gesto ignobile nei confronti di Stefano Pioli, allora tecnico della Fiorentina. Gasp spinse Pioli dopo la sconfitta a Firenze, l’allenatore bergamasco non prese bene la sconfitta per 2-0, prima aggredì verbalmente Pioli, poi gli mise le mani addosso per spingerlo. Ecco il video