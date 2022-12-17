Italiano ricorda Mihajlovic: "L'ho stimato come uomo, ha lasciato il segno in campo e in panchina"

Vincenzo Italiano dopo la partita contro il Monaco è tornato subito a casa ma prima ha voluto ricordare Mihajlovic

Mister Italiano è rientrato a casa subito dopo la fine della partita a causa di una sindrome influenzale. Prima di andar via ha voluto, comunque, ricordare Sinisa Mihajlovic: "Ho ammirato Sinisa prima come calciatore e poi come allenatore. Ha lasciato il segno in entrambi ruoli entrando nel cuore della gente e dei tifosi, a prescindere dalla maglia che indossava. Ma ho stimato e continuo a stimare Sinisa soprattutto come uomo, per la splendida famiglia che ha costruito e per tutti i messaggi che ha saputo trasmettere, dentro e fuori dal campo. Mando un grosso abbraccio a tutta la sua famiglia e tutte le persone che gli sono state vicine".

IL RICORDO DI FREY SU MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/frey-racconta-mihajlovic-finito-lallenamento-restavamo-sempre-in-campo-doveva-tirarmi-le-punizioni/196085/