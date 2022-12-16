Frey racconta Mihajlovic: "Finito l'allenamento restavamo sempre in campo, doveva tirarmi le punizioni"

Un giorno bruttissimo per il mondo del calcio, ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic, il ricordo di Sebastien Frey

Sebastien Frey ha parlato di Sinisa Mihajlovic al Salotto dello Sport su RTV 38, queste le sue parole:

“Quando è arrivato a Firenze sono la prima persona che ha chiamato perché ero il capitano, gli ho detto come funzionava Firenze, tra me e lui c’è stato un grande feeling. Calciava le punizioni come nessuno, non sono mai riuscito a dirgli che era il migliore nel tirarle, dopo gli allenamenti ci fermavamo sempre e le calciava, io dovevo parare ma era molto difficile. Si è sempre sentito un privilegiato, non concepiva quando vedeva qualcuno entrare in campo svogliato, resterà sempre una bella fonte di ispirazione nel mondo del calcio, le sue parole rimarranno per sempre"

IL RICORDO DI MUTU

https://www.labaroviola.com/mutu-piange-mihajlovic-i-due-sono-stati-insieme-alla-fiorentina-addio-sinisa-riposa-in-pace-leone/196053/