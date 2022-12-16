Mutu piange Mihajlovic, i due sono stati insieme alla Fiorentina: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"

La terribile notizia della morte di Mihajlovic è stata una batosta per tutti coloro che hanno lavorato con lui, il pensiero di Mutu

Adrian Mutu piange Sinisa Mihajlovic dopo la tragica notizia della sua morte, i due sono stati insieme alla Fiorentina nella stagione 2010/2011 e avevano un grande feeling. Il campione viola ha scritto: "Addio Sinisa, riposa in pace leone"

GRAZIANI PARLA DI AMRABAT

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