Graziani su Amrabat: "Alla Fiorentina non sarà come nel Marocco, lo stile di gioco è diverso"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha così parlato di Sofyan Amrabat, grande protagonista del Marocco in Qatar: "Non lo vedremo come col Marocco probabilmente, perché la Fiorenti...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 16:21
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha così parlato di Sofyan Amrabat, grande protagonista del Marocco in Qatar: "Non lo vedremo come col Marocco probabilmente, perché la Fiorentina gioca in maniera diversa rispetto al Marocco". Infine, ha chiuso il suo intervento parlando della finale della Coppa del Mondo tra Francia e Argentina: "Chi tifo? L'Argentina, perché non sopporterei di vedere Messi smettere senza questo grande trofeo".
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