Mihajlovic risponde a Sarri: "Se fosse uscito dalla Coppa Italia non avrebbe avuto nessun problema"

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della partita del Bologna contro la sua Lazio, ha commentato il giudizio critico di Sarri sulla Coppa Italia

BOLOGNA - "Abbiamo vinto all'andata, ma stavolta sarà difficile, per noi come per loro. Abbiamo da giocare le nostre carte, abbiamo recuperato diversi giocatori per cui mi attendo la stessa prestazione di Empoli, dove ho visto passi avanti".

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla così in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio: "Domani sarà una partita importante, l'abbiamo preparata bene. Come ogni volta sono fiducioso: vado sempre alle partite con la speranza di vincere".

Di fronte, una Lazio che viene da risultati altalenanti: "Ma se alleni il Bologna ed esci dalla Coppa ad agosto questi problemi non li hai - scherza Mihajlovic sulle parole di Sarri sulla Coppa - Doveva uscire come noi al primo turno, così non aveva altri pensieri...".

"Trovare continuità di risultati è difficile - riflette poi il tecnico - magari la Lazio è entrambe le squadre viste nell'ultimo periodo, hanno cambiato allenatore, ci vuole tempo: a Firenze sono stati meravigliosi, sicuramente hanno bisogno di tempo per assimilare quello che Sarri vuole, ma a fine campionato le qualità comunque emergeranno". Lo riporta il Corriere dello Sport

E ROSATI SCHERZA CON PIATEK: "CAFFE DOPPIO"

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