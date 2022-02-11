Rosati scherza nello spogliatoio e festeggia con Piatek dopo doppietta all'Atalanta: "Caffè doppio"

Due partite in coppa Italia e tre gol fatti per Piatek che ha timbrato il cartellino sia contro il Napoli che contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2022 16:07

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