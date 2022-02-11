Rosati scherza nello spogliatoio e festeggia con Piatek dopo doppietta all'Atalanta: "Caffè doppio"
Due partite in coppa Italia e tre gol fatti per Piatek che ha timbrato il cartellino sia contro il Napoli che contro l'Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 16:07
La storia del caffè preparato da Rosati per Piatek nello spogliatoio del Maradona di Napoli prima del suo gol fece il giro del web, cosi che anche ieri Rosati ha scherzato dopo la partita di Bergamo con preziosa doppietta di Piatek. Ecco il post di Rosati su Instagram
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