Passione Fiorentina scrive: "Vergogna" mostrando espulsione. Quarta lo condivide, un rosso sbagliato

Un rosso che sarebbe potuto costare carissimo alla Fiorentina, Quarta prende nettamente la palla ma arbitro non vede bene...

L'espulsione di Quarta avrebbe fatto molto discutere nel post partita dato che il secondo giallo è sbagliato per il difensore argentino. Poi il gol di Milenkovic e la vittoria della Fiorentina hanno cancellato anche questa svista arbitrale. La pagina Passione Fiorentina ha subito pubblicato il fotogramma che dimostra che il difensore della Fiorentina prende prima nettamente la palla, uno scatto che non è sfuggito a Martinez Quarta, che ha subito condiviso lo scatto con la faccia dubbiosa su un rosso che poteva davvero costare caro alla squadra viola.

NESSUNO HA AVUTO IL CORAGGIO DI RICORDARLO A MARINO

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