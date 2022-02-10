A Mediaset nessuno ha avuto il coraggio di ricordare a Marino il rosso inesistente per Quarta

Il gol di Milenkovic non ha solo portato la Fiorentina in semifinale, ma ha avuto anche il merito di cancellare la svista arbitrale su Quarta

Complimenti a Mediaset per la gestione della Coppa Italia, telecronaca avvincente, servizio puntuale ed efficiente, una bella ventata di area fresca dopo gli anni con il servizio Rai. Detto questo, talvolta, di fronte al dirigente di turno che non ha digerito di aver perso in casa contro una squadra che aveva un uomo in meno, sarebbe meglio non abbassare la testa e rispondere precisando la cronaca di quello che è avvenuto durante la gara.

Il direttore generale dell'Atalanta Marino è andato davanti ai microfoni e alle telecamere di Mediaset per lamentarsi dell'arbitro. Un classico quando si perde in casa Atalanta. Sarebbe stato strano il contrario.

E fin qui ordinaria amministrazione. Nulla di clamoroso.

Poi il brillante direttore Marino ha parlato dei rigori concessi alla Fiorentina: "Contro di noi la Fiorentina ha sempre i rigori, magari ci saranno pure..."

Eh? Cosa? La Fiorentina oggi, come nell'andata in campionato, sempre vincente a Bergamo, ha avuto assegnati tutti rigori netti, solari e certificati. Quale sarebbe il problema? Perchè lamentarsi di questo?

Andiamo avanti.

Poi il dirigente è passato con il dire che il gol del vantaggio della Fiorentina c'è stato grazie ad un fuorigioco non fischiato. Ecco. Fermo restando che il Var ha deciso di non intervenire perchè il tocco del difensore dell'Atalanta rimette in gioco Bonaventura (ammesso che sia in fuorigioco, poichè il Var non ha mostrato nessuna immagine che certificasse questo).

Dopo queste parole negli studi Mediaset, erano presenti Tacchinardi, l'ex arbitro Bergonzi, la conduttrice, oltre a Mino Taveri, ma nessuno di questi ha ricordato al direttore generale dell'Atalanta che il rosso dato a Martinez Quarta della Fiorentina è stato sbagliato. E in quell'occasione il Var non è potuto intervenire perchè trattasi di secondo giallo e quindi la decisione non può essere riconsiderata dagli arbitri dallo studio centrale di Rissone.

Capite bene che si è trattato di un rosso molto pesante, perchè ha indirizzato la partita verso un binario molto preciso, ma nessuno a Mediaset si è ricordato di far presente a Marino che l'Atalanta aveva avuto un bel regalo dall'arbitro. Una mancanza pesante che non ha fatto onore alla cronaca e nemmeno ai tifosi della Fiorentina all'ascolto. Un contradditorio sarebbe stato più onesto. Oltre che corretto.

Flavio Ognissanti

IL 2 MARZO A FIRENZE CI SARA' FIORENTINA-JUVENTUS

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