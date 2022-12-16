Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"
Dopo la morte prematura di Sinisa Mihajilovic, la Fiorentina sui social ha dedicato parole di vicinanza alla famiglia
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 15:45
Dopo una lunga battaglia contro la leucemia l'ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, all'età di 53 anni è venuto a mancare. La società viola ha voluto simboleggiare la propria vicinanza alla famiglia con un tweet: "RIP Sinisa. La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari".
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