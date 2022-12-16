Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"

Dopo la morte prematura di Sinisa Mihajilovic, la Fiorentina sui social ha dedicato parole di vicinanza alla famiglia

Dopo una lunga battaglia contro la leucemia l'ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, all'età di 53 anni è venuto a mancare. La società viola ha voluto simboleggiare la propria vicinanza alla famiglia con un tweet: "RIP Sinisa. La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari".

È MORTO SINISA MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/e-morto-sinisa-mihajlovic-lultima-volta-al-franchi-aveva-detto-applaudito-dai-tifosi-viola-onorato/196004/