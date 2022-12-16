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Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"

Dopo la morte prematura di Sinisa Mihajilovic, la Fiorentina sui social ha dedicato parole di vicinanza alla famiglia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 15:45
Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa" - FLORENCE, ITALY - OCTOBER 23: Fiorentina head coach Sinisa Mihajlovic celebrates the victory after during the Serie A match between ACF Fiorentina and AS Bari at Stadio Artemio Franchi on October 23, 2010 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Malti
FLORENCE, ITALY - OCTOBER 23: Fiorentina head coach Sinisa Mihajlovic celebrates the victory after during the Serie A match between ACF Fiorentina and AS Bari at Stadio Artemio Franchi on October 23, 2010 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Malti
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Scomparsa Mihajlovic, la Fiorentina esprime la propria vicinanza alla famiglia: "Piangiamo Sinisa"

Dopo una lunga battaglia contro la leucemia l'ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic, all'età di 53 anni è venuto a mancare. La società viola ha voluto simboleggiare la propria vicinanza alla famiglia con un tweet: "RIP Sinisa. La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari".

È MORTO SINISA MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/e-morto-sinisa-mihajlovic-lultima-volta-al-franchi-aveva-detto-applaudito-dai-tifosi-viola-onorato/196004/

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