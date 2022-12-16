Batistuta ricorda Mihajlovic con foto di Sampdoria-Fiorentina: "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa"
Un giorno triste per tutto il mondo del calcio, Sinisa Mihajlovic è morto all'età di 53 anni per leucemia, il ricordo di Batistuta
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 17:02
La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto tutti, anche Batistuta ha dedicato un pensiero all'ex giocatore che ha affrontato in tutti gli anni in cui Gabriel ha giocato in Italia. Ecco il suo pensiero
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