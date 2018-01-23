Tuttosport, il Torino vuole riprendersi Benassi. In estate venduto per colpa di Mihajlovic

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina il Torino starebbe pensando di far tornare in granata il suo ex capitano e adesso giocatore della Fiorentina Marco Benassi. Cairo in estate fu cos...

A cura di Redazione Labaroviola 23 gennaio 2018 12:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi

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