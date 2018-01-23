Tuttosport, il Torino vuole riprendersi Benassi. In estate venduto per colpa di Mihajlovic
Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina il Torino starebbe pensando di far tornare in granata il suo ex capitano e adesso giocatore della Fiorentina Marco Benassi. Cairo in estate fu cos...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 12:31
Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina il Torino starebbe pensando di far tornare in granata il suo ex capitano e adesso giocatore della Fiorentina Marco Benassi. Cairo in estate fu costretto da Sinisa Mihajlovic a cedere il suo centrocampista classe 94 ma adesso con Mazzarri le cose sembrano cambiate. Corvino acquisto Benassi lo scorso agosto per 10 milioni di euro.