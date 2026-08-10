Follia di Vlahovic: chiesti 25 milioni di commissioni alla firma. Troppi anche per gli Arabi

Dusan Vlahovic ha richieste troppo alte pure per gli arabi

Si è conclusa l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus, ma per l’attaccante serbo il mercato non ha ancora portato a una nuova destinazione. Il centravanti è infatti ancora alla ricerca di una squadra e, al momento, il Besiktas sarebbe l’unico club ad aver mostrato un interesse concreto, con contatti via via più intensi.



A complicare la situazione, secondo quanto riferito da La Stampa, sarebbero soprattutto le richieste economiche dell’entourage del giocatore. Gli agenti di Vlahovic chiederebbero infatti 15 milioni di euro di commissioni per chiudere l’operazione, una cifra che avrebbe frenato diversi potenziali acquirenti.



Ahli, al quale sarebbe stata presentata una richiesta ancora più elevata: secondo La Stampa addirittura 25 milioni di euro di commissioni, oltre all’ingaggio destinato al centravanti. Numeri che, finora, hanno spinto i club interessati a fare un passo indietro.





Vlahovic resta quindi in attesa di una svolta. Il suo profilo continua ad attirare attenzione, ma le condizioni economiche dell’operazione rappresentano al momento il principale ostacolo alla ricerca di una nuova squadra. Il Besiktas resta alla finestra, mentre gli altri pretendenti sembrano aver raffreddato la pista proprio davanti alle richieste dell’entourage. Lo scrive calciomercato.com