Pedullà: "Pellegrino ha comunicato di non voler più aspettare la Juventus, Fiorentina avanti"

Come anticipato il centravanti argentino del Parma anche con la permanenza di Kean è l'obiettivo n°1 per rinforzare l'attacco. Piccoli destinato ad uscire

La Fiorentina continua a monitorare con grande attenzione Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma è da tempo un profilo particolarmente apprezzato dalla società viola e, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club gigliato avrebbe espresso un giudizio nettamente favorevole sul giocatore.

Nel consueto punto di calciomercato sui canali social di Passione Fiorentina, il giornalista ha parlato in esclusiva della situazione legata all'attaccante, soffermandosi anche sulla valutazione fissata dal Parma e sulla possibile formula dell'operazione.

“La Fiorentina ha sempre espresso un giudizio nettamente favorevole su Mateo Pellegrino del Parma, la valutazione dei ducali è di 30 milioni che può scendere a 27-28, l'importante per il Parma è che il pagamento sia garantito, prestito oneroso intorno ai 4-5 milioni con un obbligo di riscatto che scatti facilmente. Credo che la formula la possano trovare, La Juventus fino a 10 giorni fa era in vantaggio sul giocatore, ma Paratici ha sempre tenuto il controllo dell'operazione grazie ai buoni uffici con il procuratore del giocatore”

Le parole di Pedullà delineano dunque uno scenario nel quale la Fiorentina sarebbe concretamente interessata a Pellegrino, con la possibilità di trovare un'intesa con il Parma sulla formula del trasferimento. Il nodo principale sembra essere quello relativo alle garanzie sul pagamento e alle modalità con cui strutturare l'obbligo di riscatto.

Resta inoltre da considerare la concorrenza della Juventus, che fino a pochi giorni fa sarebbe stata in una posizione di vantaggio. La situazione, però, potrebbe essere cambiata e la Fiorentina sembra intenzionata a giocare le proprie carte per arrivare all'attaccante del Parma.