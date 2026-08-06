TOP E FLOP FIORENTINA: ATTA DI UN'ALTRA CATEGORIA, NDOUR GOL AL VOLO, DRAGUSIN MURO. MALE BRESCIANINI

La Fiorentina è scesa in campo allo Stadio Curva Fiesole per l'amichevole contro il Deportivo la Coruna

La Fiorentina è scesa in campo allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park oggi, giovedì 6 agosto, alle ore 20 per l'amichevole contro il Deportivo la Coruna. Il risultato finale è stato di 1-1, rete per i viola siglata da Ndour.

Fabio Grosso ha schierato per il primo tempo la squadra gigliata con la seguente formazione (4-3-2-1): De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. Nella seconda frazione sono entrati prima Christensen, Viery e Mandragora per Gudmundsson, De Gea e Ranieri. In seguito doppio cambio, dentro Jimenez e Dodò, fuori Joao Mario e Valdepenas. Fuori Dragusin, Atta, Brescianini e Kean, dentro Fabbian, Piccoli, Mazzo e Pongracic. Dentro Croci e Fortini, fuori Fagioli e Ndour. Questi i top e i flop viola della partita:

TOP

Atta: Che giocata al 15'! Sterzata da urlo e azione trasformata da difensiva in offensiva in un lampo, stop di classe, lascia sul posto due uomini, si fa 50 metri palla al piede, per fermarlo devono stenderlo. Partecipa anche nel recuperare il possesso del pallone. Quando ha la sfera tra i piedi non riescono mai a fermarlo. Al 48’ si ritrova il pallone addosso e non riesce nello zampino vincente. Al 65’ altra giocata di spessore questa volta di suola. È un calciatore di un’altra categoria, su questo non ci sono dubbi.

Ndour: Stupendo gol di destro al volo su assist di Dragusin al 17'. Da segnalare anche qualche buon recupero di palla in mezzo al campo. Al 65’ si inserisce e prende il tempo, destro al volo che finisce fuori.

Dragusin: Mostra una buona condizione fisica. Oltre all'assist, tempismo perfetto nelle chiusure. Fa costantemente buona guardia. Recupera anche qualche palla a metà campo quando la difesa si alza. Sui calci piazzati la prende di testa sempre lui. Insuperabile oggi, un muro.

Valdepenas: Fa vedere la sua ottima qualità in fase offensiva, mette dentro al 13' un tiro-cross pericoloso. Qualche altro buono spunto durante la partita, si fa vedere anche in chiusura. L’ultimo a mollare, anche quando sbaglia recupera il pallone. Al 56’ che magia in mezzo al campo.

FLOP

Kean: Poca lucidità al 3’ su un pasticcio degli spagnoli, uno con il suo fisico in quell'occasione può fare di più. Nel corso della partita qualche dribbling interessante. Al 33’ ha un’occasione per fare gol ma la conclusione da buona posizione si spegne sul fondo. Al 41’ va ancora una volta vicino al gol. Da uno come lui, ci si aspetta molto più cinismo.

Brescianini: Tra i centrocampisti è quello che si vede meno, perde anche qualche pallone di troppo. Da segnalare praticamente solo il cross sul secondo palo per Kean.