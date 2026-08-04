La Gazzetta dello Sport scrive: "Vlahovic vuole tornare alla Juventus, ma nessuno lo ha chiamato"

Il serbo è a Belgrado in attesa di saperne di più sul suo futuro



L’attesa di Vlahovic è basata più sulla speranza che su una promessa. I contatti ufficiali tra la Juve e l’attaccante risalgono al periodo di fine stagione pre Carnevali, ora l’unico superstite di quella cabina di comando è Spalletti. L’allenatore ha ribadito anche di recente la sua stima per il serbo, ma delle questioni economiche non può occuparsene lui. Nel frattempo, con l’arrivo di Kolo Muani (che ha preso pure la maglia numero 9) per Vlahovic si è ridotto il margine ulteriormente: alla Juve arriverà un altro centravanti (Zirkzee in pole, davanti a Vlahovic), ma prima bisognerà convincere David ad accettare il trasferimento in un altro club. Il serbo per adesso si allena a Belgrado e si guarda attorno, sperando in un risvolto nella sua prima estate da free agent. Lo scrive La Gazzetta dello Sport