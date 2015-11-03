Notizie Amichevoli Fiorentina

Fiorentina pronta al via: raduno al Viola Park l'8 luglio. Prime due amichevoli il 15 luglio contro la Primavera viola e il 20 contro la Reggiana
21 giugno 2024 15:47
Nico convocato da Scaloni per le amichevoli negli USA, Beltran e Quarta esclusi dalla nazionale
01 marzo 2024 19:56
Le amichevoli della Fiorentina durante la sosta, la squadra volerà in Francia e in Romania
22 novembre 2022 15:45
Fiorentina in Austria dal 27 luglio, amichevoli con Galatasaray e Qatar. Il 6 agosto in Spagna con il Betis
13 luglio 2022 19:00
ACF, ci saranno tre amichevoli nel precampionato con la Lucchese...
27 agosto 2020 20:40
Nazione, Iachini ha deciso, non ci saranno amichevoli per evitare il rischio infortuni
16 giugno 2020 11:31
CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition
25 giugno 2018 10:59
Ufficializzate date e orari delle amichevoli estive, si parte l'11 luglio. Il programma completo...
15 giugno 2018 12:41
Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...
14 marzo 2018 20:01
Viola, 4 amichevoli a Moena: c'è anche il Bari. Tutte visibili sul sito ufficiale...
24 giugno 2017 16:57
Amichevoli, il programma estivo: apre il Cesena, chiude il Valencia
06 luglio 2016 00:16
Fiorentina, tra preparazione estiva e sogni di mezza estate
24 maggio 2016 18:08
Archivio