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Notizie Amichevoli Fiorentina

Fiorentina pronta al via: raduno al Viola Park l'8 luglio. Prime due amichevoli il 15 luglio contro la Primavera viola e il 20 contro la Reggiana

21 giugno 2024 15:47

Nico convocato da Scaloni per le amichevoli negli USA, Beltran e Quarta esclusi dalla nazionale

01 marzo 2024 19:56

Le amichevoli della Fiorentina durante la sosta, la squadra volerà in Francia e in Romania

22 novembre 2022 15:45

Fiorentina in Austria dal 27 luglio, amichevoli con Galatasaray e Qatar. Il 6 agosto in Spagna con il Betis

13 luglio 2022 19:00

ACF, ci saranno tre amichevoli nel precampionato con la Lucchese...

27 agosto 2020 20:40

Nazione, Iachini ha deciso, non ci saranno amichevoli per evitare il rischio infortuni

16 giugno 2020 11:31

CdS, in caso di Europa League la salta la Cup of Tradition

25 giugno 2018 10:59

Ufficializzate date e orari delle amichevoli estive, si parte l'11 luglio. Il programma completo...

15 giugno 2018 12:41

Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

14 marzo 2018 20:01

Viola, 4 amichevoli a Moena: c'è anche il Bari. Tutte visibili sul sito ufficiale...

24 giugno 2017 16:57

Amichevoli, il programma estivo: apre il Cesena, chiude il Valencia

06 luglio 2016 00:16

Fiorentina, tra preparazione estiva e sogni di mezza estate

24 maggio 2016 18:08

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