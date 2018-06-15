Ufficializzate date e orari delle amichevoli estive, si parte l'11 luglio. Il programma completo...
ACF Fiorentina, attraverso il media ufficiale - violachannel.tv - ed i vari canali social, ha ufficializzato le date e gli orari delle amichevoli estive che daranno il via alla stagione sportiva 2018/...
ACF Fiorentina, attraverso il media ufficiale - violachannel.tv - ed i vari canali social, ha ufficializzato le date e gli orari delle amichevoli estive che daranno il via alla stagione sportiva 2018/19.
La squadra di Stefano Pioli, in attesa dei rinforzi che arriveranno dal mercato, farà il suo esordio il prossimo 11 luglio in quel di Moena. Il primo avversario? Il Team Val di Fassa.
Proponiamo di seguito il programma completo delle gare che scandiranno l'avvicinamento ai primi impegni di campionato:
11 luglio, ore 17.30: Fiorentina - Team Val di Fassa
14 luglio, ore 17.30: Fiorentina - Us Borgo
18 luglio, ore 17.30: Fiorentina - Hellas Verona FC
21 luglio, ore 17.30: Fiorentina - Venezia FC
I tifosi viola, che non avranno la possibilità di recarsi personalmente a Moena, potranno seguire gli incontri direttamente su violachannel.tv.