Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

Il commissario tecnico croato Zlatko Dalic, ha diramato le convocazioni per le due sfide in programma negli Stati Uniti contro Perù e Messico, rispettivamente il 23 e il 27 di marzo. Le amichevoli ver...

A cura di Redazione Labaroviola 14 marzo 2018 20:01

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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