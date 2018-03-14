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Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

Il commissario tecnico croato Zlatko Dalic, ha diramato le convocazioni per le due sfide in programma negli Stati Uniti contro Perù e Messico, rispettivamente il 23 e il 27 di marzo. Le amichevoli ver...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2018 20:01
Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il commissario tecnico croato Zlatko Dalic, ha diramato le convocazioni per le due sfide in programma negli Stati Uniti contro Perù e Messico, rispettivamente il 23 e il 27 di marzo. Le amichevoli verrano disputate a Miami ed Arlington. Questi i 29 calciatori che parteciperanno alla spedizione:

Portieri: Danijel Subašić (Monaco), Lovre Kalinić (Gent), Dominik Livaković (Dinamo Zagreb)

Difensori: Domagoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Liverpool), Vedran Ćorluka (Lokomotiv Moscow), Matej Mitrović (Club Brugge), Zoran Nižić (Hajduk), Josip Pivarić (Dynamo Kyiv), Ivan Strinić (Sampdoria), Marin Leovac (Rijeka), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Centrocampisti: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitić (Barcelona), Marcelo Brozović (Inter), Mateo Kovačić (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pašalić (Spartak Moscow), Filip Bradarić (Rijeka), Luka Modrić (Real Madrid)

Attaccanti: Ivan Perišić (Inter), Ante Rebić (Eintracht), Marko Pjaca (Schalke), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Mario Mandžukić (Juventus), Ivan Santini (Caen), Duje Čop (Standard Liege), Nikola Kalinić (Milan).

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