Notizie Dalic Fiorentina

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25 settembre 2023 19:10
Il Ct della Croazia stuzzica: "Mi aspettavo che Brekalo alla Fiorentina giocasse di più rispetto al Wolfsburg"
20 marzo 2023 19:08
Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"
13 ottobre 2019 14:14
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