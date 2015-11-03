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Notizie Dalic Fiorentina

Dalic spiega la convocazione di Pongracic: "Non ha giocato con la Fiorentina ma ci serve un centrale"

11 novembre 2024 12:35

Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio"

07 ottobre 2024 16:47

CT Croazia su Brekalo: "Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale"

25 settembre 2023 19:10

Il Ct della Croazia stuzzica: "Mi aspettavo che Brekalo alla Fiorentina giocasse di più rispetto al Wolfsburg"

20 marzo 2023 19:08

Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"

13 ottobre 2019 14:14

Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

14 marzo 2018 20:01

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