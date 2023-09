CT Croazia su Brekalo: “Convocato dopo infortuni di Orsic e Perisic. Può dimostrare di meritare la Nazionale”

Le parole del tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, dopo la convocazione dell’esterno della Fiorentina Josip Brekalo. Queste le sue dichiarazioni sui canali ufficiali della Nazionale croata:

“Abbiamo considerato gli infortuni di Orsic e Perisic, e che Ivanusevic non sta giocando, quindi ho deciso di chiamare Brekalo. Josip avrà l’opportunità di dimostrare di meritarsi la nazionale ancora una volta, ha le qualità. Ho detto più volte che le porte qui non sono chiuse per nessuno, ma che con i giusti atteggiamenti rappresentativi e belle partite possono tornare tutti”

BREKALO RITROVA LA NAZIONALE CROATA DOPO PIU’ DI UN ANNO