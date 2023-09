Brekalo riconquista la Croazia! L’esterno della Fiorentina chiamato in Nazionale per le qualificazioni a Euro2024

Josip Brekalo torna in Nazionale! La Croazia ha diramato i convocati per le prossime due gare valide per la qualificazione agli Europei, contro Turchia e Galles. Nella lista è stato inserito anche il centrocampista della Fiorentina. L’ultima partita con la Croazia risaliva al giugno 2022, in occasione della Nations League.