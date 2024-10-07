Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio"

Il tecnico della nazionale croata ha annunciato l'esclusione di Pongracic per i prossimi impegni contro la Scozia e la Polonia

Durante la conferenza stampa di apertura del ritiro, Zlatko Dalic, il ct della Croazia, ha comunicato che Pongracic non potrà partecipare alle prossime sfide della nazionale a causa di problemi fisici riscontrati di recente a Firenze. Il difensore era stato convocato per le gare contro Scozia e Polonia.

Pongracic era inoltre assente nella partita di ieri contro il Milan, dove mister Palladino ha scelto di affidarsi alla coppia difensiva Ranieri-Comuzzo. Queste le parole del tecnico croato:

"Per quanto riguarda il bollettino sanitario - ha annunciato Dalic - Marin Pongracic è stato escluso dalla lista dei convocati per infortunio".

TMW: “La Fiorentina gode di un’opzione unilaterale per rinnovare De Gea a 2 milioni per un anno”

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