Labaro Viola

Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio"

Il tecnico della nazionale croata ha annunciato l'esclusione di Pongracic per i prossimi impegni contro la Scozia e la Polonia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 16:47
Croazia, Pongracic escluso dalla lista dei convocati. Dalic: "Non ci sarà, fuori per un infortunio" -
News
Croazia
Dalic
Pongracic
Condividi

Durante la conferenza stampa di apertura del ritiro, Zlatko Dalic, il ct della Croazia, ha comunicato che Pongracic non potrà partecipare alle prossime sfide della nazionale a causa di problemi fisici riscontrati di recente a Firenze. Il difensore era stato convocato per le gare contro Scozia e Polonia.

Pongracic era inoltre assente nella partita di ieri contro il Milan, dove mister Palladino ha scelto di affidarsi alla coppia difensiva Ranieri-Comuzzo. Queste le parole del tecnico croato:

"Per quanto riguarda il bollettino sanitario - ha annunciato Dalic - Marin Pongracic è stato escluso dalla lista dei convocati per infortunio".

TMW: “La Fiorentina gode di un’opzione unilaterale per rinnovare De Gea a 2 milioni per un anno”

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok