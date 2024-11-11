Dalic spiega la convocazione di Pongracic: "Non ha giocato con la Fiorentina ma ci serve un centrale"

A sorpresa Marin Pongracic è stato convocato con la nazionale Croata nonostante con la Fiorentina non giochi un minuto dal 15 Settembre quando è subentrato contro l'Atalanta. Ad annunciarlo è stato il...

A sorpresa Marin Pongracic è stato convocato con la nazionale Croata nonostante con la Fiorentina non giochi un minuto dal 15 Settembre quando è subentrato contro l'Atalanta. Ad annunciarlo è stato il ct Dalic in conferenza stampa che ha dovuto spiegare le motivazioni di tale convocazione, queste le sue parole: "Abbiamo anche convocato Pongračić. Purtroppo non ha giocato per il suo club, ma ci serviva un altro difensore centrale ed è in buone condizioni”

Dunque Pongracic non resterà al Viola Park ad allenarsi per ritrovare una condizione atletica migliore, ma di contro con la Croazia potrebbe tornare a giocare e mettere qualche minuto nelle gambe.

SFOGO DI CONTE A DAZN

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