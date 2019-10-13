Labaro Viola

Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"

Il tecnico della Croazia Dalic ha parlato del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma il centrocampista della Fiorentina praticamente non ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 14:14
Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
News
Badelj
Croazia
Fiorentina Udinese
Dalic
Condividi

Il tecnico della Croazia Dalic ha parlato del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma il centrocampista della Fiorentina praticamente non ha allenamenti sulle gambe".

Baledj era uscito nella gara della viola contro l'Udinese per un acciacco muscolare. Ancora non ha recuperato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok