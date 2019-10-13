Dalic: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma non ha allenamenti sulle gambe"
Il tecnico della Croazia Dalic ha parlato del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma il centrocampista della Fiorentina praticamente non ha...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 14:14
Il tecnico della Croazia Dalic ha parlato del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj: "Vorrei puntare su Badelj per sostituire Brozovic. Ma il centrocampista della Fiorentina praticamente non ha allenamenti sulle gambe".
Baledj era uscito nella gara della viola contro l'Udinese per un acciacco muscolare. Ancora non ha recuperato.