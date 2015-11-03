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Notizie Stati Uniti Fiorentina

New York, la Fiorentina rappresenta Firenze al Columbus Day. Joseph Commisso protagonista

14 ottobre 2024 22:35

Commisso sorride, Mediacom è stata scelta come l'azienda meglio gestita negli Stati Uniti nel 2023

09 maggio 2023 12:23

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti

21 febbraio 2021 18:30

Dalla Spagna, Batistuta sta trattando per allenare negli Stati Uniti, Chamot il suo vice

13 febbraio 2021 13:03

Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato

29 gennaio 2021 17:39

Commisso in arrivo a Firenze? No, per ora i voli dagli Stati Uniti sono vietati

14 luglio 2020 15:14

Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"

24 giugno 2020 15:42

Commisso non sta più nella pelle, dovrebbe tornare a Firenze dopo il 30 giugno

22 giugno 2020 08:00

Console USA a Firenze: "35 milioni all'Italia da società americane. Commisso vuole fare lo stadio"

08 maggio 2020 12:22

Commisso può sorridere, Mediacom produce ancora utili, ricavi di 519 milioni nel primo trimeste del 2020

06 maggio 2020 17:34

Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"

03 maggio 2020 21:35

Dagli Stati Uniti, la Fiorentina vuole piazzare il colpo Busio del Kansas City

03 aprile 2020 10:50

Ranieri: "Meritavamo di più con il Parma. Cagliari? Sarà una gara difficile. Devo potenziarmi fisicamente"

06 novembre 2019 17:14

"Commisso è considerato un genio a Wall Street, è ricchissimo. Vuole sicuramente tenere Chiesa"

29 maggio 2019 20:42

Milan Badelj convocato dalla Croazia per due amichevoli negli States, il CT Dalic chiama anche Kalinic...

14 marzo 2018 20:01

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