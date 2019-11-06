Ranieri: "Meritavamo di più con il Parma. Cagliari? Sarà una gara difficile. Devo potenziarmi fisicamente"

Queste le parole del giovane difensore della Fiorentina Luca Ranieri a Team Talk: "Andare con la Prima squadra in America è stata una grandissima soddisfazione, non c'ero mai stato, per me era tutto n...

Queste le parole del giovane difensore della Fiorentina Luca Ranieri a Team Talk: "Andare con la Prima squadra in America è stata una grandissima soddisfazione, non c'ero mai stato, per me era tutto nuovo e confrontarmi con grandi squadre come Arsenal e Benfica è stata una grande emozione, è un bagaglio che mi porterò dietro per sempre. Negli Stati Uniti contro l'Arsenal c'erano dei veri campioni come Lacazette, Aubameyang ed Özil, è bello marcare calciatori di quel talento. Anche nell'ultima partita con il Parma c'era Gervinho, attaccanti forti. Questa era la mia prima partita al Franchi dopo quella di Coppa Italia sicuramente una grandissima emozione. È stata una partita intensa, dove il mister ha cambiato molti giocatori e dato fiducia a noi giovani, quindi a lui dobbiamo tanto. Una gara possiamo dire a due facce, una partita combattuta, nel primo tempo siamo stati lenti nel gioco poi nel secondo tempo ci siamo rialzati abbiamo trovato il pareggio e poi secondo me meritavamo anche qualcosa in più. Ogni tanto quando ho palla ho il vizio di salire. È finito ora il caldo che c'era fino a poche settimane fa ed ormai ci abituiamo a questo clima. Il Cagliari è una squadra molto forte soprattutto a centrocampo ed in attacco, dovremo stare attenti e prepararci al meglio. Ci aspetta una partita ancora più difficile di quella con il Parma perchè affronteremo una squadra che è in grande forma ma non avremo paura ed andremo là per fare il miglior risultato possibile. Indossare la maglia della Nazionale U21 è sempre una grandissima emozione, ora avremo due partite di qualificazione, spero di essere convocato. Mondiale U20? Queste competizioni ti aiutano a crescere, il Mondiale è stato un'ottima vetrina per me ed abbiamo raggiunto anche dei buoni risultati, è stato tutto bello. Due/tre anni fa ero io che guardavo i giovani che erano in prima squadra ed ora magari sono loro che guardano noi sperando di poter arrivare un giorno in Prima squadra. Due anni fa guardavo già Chiesa che era in Serie A. Il mio giocatore preferito è Sergio Ramos. Devo lavorare di più sulla mia struttura fisica nella parte superiore, incrementare le ore di palestra e poi essere sempre più concentrato in campo".