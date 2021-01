Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato

I New York Cosmos hanno preso la difficile decisione di interrompere le operazione legate al club a causa dell’attuale pandemia. Durante questa pausa, il club ha intenzione di continuare a lavorare con National Independent Soccer Association per far crescere la qualità nel calcio negli Stati Uniti. Siamo grati ai nostri tifosi per il loro continuo sostegno e per la loro fedeltà. Le partite senza di loro non sono state le stesse, i nostri tifosi sono sempre stati l’anima della nostra squadra. Guardiamo avanti con ottimismo e con grande speranza sia per i nostri tifosi sia per lo sport del nostro paese

Adesso è ufficiale, dopo i rumors delle scorse settimane, il club americano di Commisso, i New York Cosmos non si iscrivono alla Nisa (National Independent Soccer Association, conosciuta anche come NISA, è un torneo calcistico professionistico statunitense)

