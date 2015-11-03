Notizie New York Cosmos Fiorentina

New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?
27 marzo 2021 14:02
Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato
29 gennaio 2021 17:39
Dall'America, New York Cosmos in declino. Il club di Commisso comunica ai giocatori il passo indietro
12 gennaio 2021 20:59
Commisso criticato per la gestione dei New York Cosmos, pochi soldi investiti nel club
09 gennaio 2021 14:44
Repubblica, Commisso, stadi mai nati e ferite ancora aperte: l'altra faccia degli USA
25 settembre 2020 09:57
Sembroni, calciatore dei Cosmos: "Commisso è un uomo di popolo. Ci ha garantito stipendi e lavoro"
08 aprile 2020 13:00
Nardella: "La Fiorentina si è distinta mettendosi in prima linea, anche i New York Cosmos hanno donato ai nostri ospedali"
17 marzo 2020 20:58
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