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Notizie New York Cosmos Fiorentina

New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?

27 marzo 2021 14:02

Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato

29 gennaio 2021 17:39

Dall'America, New York Cosmos in declino. Il club di Commisso comunica ai giocatori il passo indietro

12 gennaio 2021 20:59

Commisso criticato per la gestione dei New York Cosmos, pochi soldi investiti nel club

09 gennaio 2021 14:44

Repubblica, Commisso, stadi mai nati e ferite ancora aperte: l'altra faccia degli USA

25 settembre 2020 09:57

Sembroni, calciatore dei Cosmos: "Commisso è un uomo di popolo. Ci ha garantito stipendi e lavoro"

08 aprile 2020 13:00

Nardella: "La Fiorentina si è distinta mettendosi in prima linea, anche i New York Cosmos hanno donato ai nostri ospedali"

17 marzo 2020 20:58

Diamanti: "Commisso voleva portarmi ai New York Cosmos ma l'incontro saltò. Parlai con Barone ma..."

12 settembre 2019 12:14

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