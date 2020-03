Queste le parole rilasciate da Dario Nardella a Radio Bruno Toscana: “Tutti i grandi parchi pubblici di Firenze sono stati chiusi, la situazione è migliorata. Un 10% della popolazione non vuol capire, negli ultimi giorni ci sono state sanzioni. Devo dire che ci sono molti positivi al Coronavirus asintomatici, l’80/90% dei contagiati è così quindi molti tra di noi potrebbero esserlo. La Fiorentina si è distinta mettendosi in prima linea contro questa battaglia al virus, anche i New York Cosmos di proprietà del presidente Commisso hanno donato 10 mila euro ai nostri ospedali”.