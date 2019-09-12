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Diamanti: "Commisso voleva portarmi ai New York Cosmos ma l'incontro saltò. Parlai con Barone ma..."

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport da Alessandro Diamanti, ex calciatore viola: "Quando ero al Palermo mi chiamò Commisso, voleva portarmi ai New York Cosmos. Andai in America e parla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 12:14
Diamanti: "Commisso voleva portarmi ai New York Cosmos ma l'incontro saltò. Parlai con Barone ma..." -
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Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport da Alessandro Diamanti, ex calciatore viola: "Quando ero al Palermo mi chiamò Commisso, voleva portarmi ai New York Cosmos. Andai in America e parlai con Joe Barone perchè il neo presidente viola ebbe un improvviso impegno ed il nostro saltò. Dico però la verità, in quel momento non mi stuzzicava molto il calcio americano".

 

 

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