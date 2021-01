Dall’America, New York Cosmos in declino. Il club di Commisso comunica ai giocatori il passo indietro

Secondo quanto riporta il portale MLS Soccer, il club New York Cosmos di Rocco Commisso sarebbe in declino. Ai giocatori è stato comunicato che la squadra non parteciperà alla competizione della Nisa (National Independent Soccer Association, conosciuta anche come NISA, è un torneo calcistico professionistico statunitense), dove giocano e si scontrano i migliori club. L’idea sarebbe quella di prendersi una pausa data la situazione attuale in cui versa il club, di questo sarebbero statia avvisati i giocatori che militano nel club in cui inoltre sono stati anche messi in guardia rispetto al futuro non più certo del club dei New York Cosmos.

