Notizie Usa Fiorentina

"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"
11 marzo 2026 13:44
Commisso oggi torna negli USA. Disposto a trasferire la Fiorentina per accelerare i lavori del Franchi
07 ottobre 2024 09:07
Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"
18 luglio 2024 00:21
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"
16 luglio 2024 23:59
Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"
13 luglio 2024 00:09
Corriere Fiorentino: “Palladino spinge per la permanenza di Bonaventura ma la Fiorentina ha dei dubbi”
12 giugno 2024 08:22
La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni
15 marzo 2022 20:19
Adesso è ufficiale, la serie A annuncia la possibilità di fare un torneo in America durante il mondiale
25 febbraio 2022 19:44
Commisso sorride con la sua Mediacom, premiato con un BBB+. In Italia quasi nessuno come lui
04 febbraio 2022 12:23
Dall'America: "Quando si insulta Commisso si offendono tutti gli italiani che sono negli USA"
28 gennaio 2022 17:11
Ibrahimovic contro Trump: "Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi"
02 gennaio 2022 13:36
Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"
10 dicembre 2021 21:16
Commisso lascia Firenze e torna in America, ha una fastidiosa polmonite da curare
03 dicembre 2021 12:12
La Mediacom di Commisso sempre meglio. 557 milioni di dollari ricavati negli ultimi 3 mesi
03 novembre 2021 18:38
Commisso: "Inter piena di debiti, hanno venduto Hakimi e Lukaku ma dopo aver vinto la serie A"
15 ottobre 2021 14:28
Commisso: "In Italia le regole non sono uguali per tutti. Stadio? Non me lo hanno fatto fare"
15 ottobre 2021 13:47
McKennie ci ricasca, escluso dalla nazionale perchè ha violato il protocollo Covid
06 settembre 2021 12:37
Video, l'intervento di Commisso alla Columbia University: "Mai cercare scorciatoie nel lavoro"
29 aprile 2021 18:12
Dall'America, la Mediacom possibile sia nominata come miglior azienda degli Stati Uniti
13 aprile 2021 19:39
Basile: "Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta in USA. Grande occasione per il brand Viola"
11 aprile 2021 12:33
"La Fiorentina ha enormi potenzialità nel mercato americano grazie a Firenze, risultati penalizzano"
27 marzo 2021 17:38
New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?
27 marzo 2021 14:02
Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti
21 febbraio 2021 18:30
La Nazione, fissato il rientro di Commisso: il Presidente tornerà a Firenze intorno alla metà di Marzo
21 febbraio 2021 12:09
Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato
29 gennaio 2021 17:39
Commisso criticato per la gestione dei New York Cosmos, pochi soldi investiti nel club
09 gennaio 2021 14:44
Commisso può sorridere, Mediacom ha incassato nell'ultimo trimestre $538,6 milioni. Più 5,5%
05 novembre 2020 17:48
Dampf: "Commisso è un vero appassionato di calcio. Friedkin no ma potrebbe far bene a Roma"
31 ottobre 2020 09:53
Rai, Commisso è tornato negli Stati Uniti, ripartito questa mattina senza lasciare dichiarazioni
29 ottobre 2020 12:24
Mediacom fa sorridere Commisso, recuperati i soldi spesi per la Fiorentina
06 agosto 2020 15:28
Commisso non potrà tornare a Firenze: l'Unione Europea apre le frontiere ma non agli USA
01 luglio 2020 10:35
Commisso bloccato negli USA: potrebbe tornare a Firenze a luglio
27 giugno 2020 08:50
Commisso bloccato negli USA: “Sosterrò da qui la squadra, spero di tornare presto”
26 giugno 2020 10:05
Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"
03 maggio 2020 21:35
Commisso: "Mediacom? Sono orgoglioso, non licenzierò nessuno. I contagiati della Fiorentina stanno meglio"
03 aprile 2020 16:15
Emergenza Coronavirus, MLS fermata per un mese. La decisione della Lega Calcio Statunitense
12 marzo 2020 19:35
A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo
14 ottobre 2019 07:51
Dopo il vertice negli USA il monte ingaggi della Fiorentina sale a 50 milioni. Balzo del 25%
29 luglio 2019 11:45
La Nazione, la sorpresa in casa viola si chiama Ranieri. Sempre più spazio per lui ma il suo futuro...
22 luglio 2019 14:11
La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini
20 luglio 2019 14:46
Martedì Chiesa atteso a Chicago. Negli USA verrà fatta maggiore chiarezza sul suo futuro
14 luglio 2019 13:35
Montella: "A Moena sensazioni positive. Il nostro obiettivo è riportare la Fiorentina in alto. Siamo carichi"
12 luglio 2019 21:16
Parte anche il giovane portiere Chiorra per la tournée viola negli USA
12 luglio 2019 14:59
Gazzetta, Chiesa pronto per raggiungere i viola negli USA. Nell'incontro con il presidente gli dirà che...
09 luglio 2019 19:15
Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."
09 giugno 2019 11:09
Giovedi il closing, ufficialità nei prossimi giorni. Commisso a Firenze nel weekend
04 giugno 2019 19:58
"A me non piace solo partecipare" Commisso fa sognare Firenze. I Della Valle arrabbiati per Joe Barone al Franchi
02 giugno 2019 14:28
Gli amici di Commisso: "Fidatevi di lui, viene per vincere. Ecco perchè ha scelto la Fiorentina"
26 maggio 2019 15:28
Dagli USA: la Fiorentina ha messo gli occhi su Almiron dell'Atlanta United
14 giugno 2018 12:34
Chi è Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America
09 novembre 2016 13:21
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