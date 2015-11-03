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Notizie Usa Fiorentina

"Non parteciperemo al Mondiale in un paese corrotto che ha ucciso tanti iraniani in modo brutale"

11 marzo 2026 13:44

Commisso oggi torna negli USA. Disposto a trasferire la Fiorentina per accelerare i lavori del Franchi

07 ottobre 2024 09:07

Dalla Spagna sicuri: "Cardoso resta al Betis, la Fiorentina non offrirà i 25 milioni richiesti"

18 luglio 2024 00:21

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina vuole il mediano americano del Betis Cardoso"

16 luglio 2024 23:59

Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"

13 luglio 2024 00:09

Corriere Fiorentino: “Palladino spinge per la permanenza di Bonaventura ma la Fiorentina ha dei dubbi”

12 giugno 2024 08:22

La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni

15 marzo 2022 20:19

Adesso è ufficiale, la serie A annuncia la possibilità di fare un torneo in America durante il mondiale

25 febbraio 2022 19:44

Commisso sorride con la sua Mediacom, premiato con un BBB+. In Italia quasi nessuno come lui

04 febbraio 2022 12:23

Dall'America: "Quando si insulta Commisso si offendono tutti gli italiani che sono negli USA"

28 gennaio 2022 17:11

Ibrahimovic contro Trump: "Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi"

02 gennaio 2022 13:36

Forbes celebra la Fiorentina: "Italiano come Gasperini. Vlahovic esploso grazie a Prandelli. Iachini flop"

10 dicembre 2021 21:16

Commisso lascia Firenze e torna in America, ha una fastidiosa polmonite da curare

03 dicembre 2021 12:12

La Mediacom di Commisso sempre meglio. 557 milioni di dollari ricavati negli ultimi 3 mesi

03 novembre 2021 18:38

Commisso: "Inter piena di debiti, hanno venduto Hakimi e Lukaku ma dopo aver vinto la serie A"

15 ottobre 2021 14:28

Commisso: "In Italia le regole non sono uguali per tutti. Stadio? Non me lo hanno fatto fare"

15 ottobre 2021 13:47

McKennie ci ricasca, escluso dalla nazionale perchè ha violato il protocollo Covid

06 settembre 2021 12:37

Video, l'intervento di Commisso alla Columbia University: "Mai cercare scorciatoie nel lavoro"

29 aprile 2021 18:12

Dall'America, la Mediacom possibile sia nominata come miglior azienda degli Stati Uniti

13 aprile 2021 19:39

Basile: "Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta in USA. Grande occasione per il brand Viola"

11 aprile 2021 12:33

"La Fiorentina ha enormi potenzialità nel mercato americano grazie a Firenze, risultati penalizzano"

27 marzo 2021 17:38

New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?

27 marzo 2021 14:02

Rocco Commisso ha effettuato il vaccino contro il Coronavirus negli Stati Uniti

21 febbraio 2021 18:30

La Nazione, fissato il rientro di Commisso: il Presidente tornerà a Firenze intorno alla metà di Marzo

21 febbraio 2021 12:09

Il club di Commisso si ritira dal campionato: i New York Cosmos non si iscrivono. Il comunicato

29 gennaio 2021 17:39

Commisso criticato per la gestione dei New York Cosmos, pochi soldi investiti nel club

09 gennaio 2021 14:44

Commisso può sorridere, Mediacom ha incassato nell'ultimo trimestre $538,6 milioni. Più 5,5%

05 novembre 2020 17:48

Dampf: "Commisso è un vero appassionato di calcio. Friedkin no ma potrebbe far bene a Roma"

31 ottobre 2020 09:53

Rai, Commisso è tornato negli Stati Uniti, ripartito questa mattina senza lasciare dichiarazioni

29 ottobre 2020 12:24

Mediacom fa sorridere Commisso, recuperati i soldi spesi per la Fiorentina

06 agosto 2020 15:28

Commisso non potrà tornare a Firenze: l'Unione Europea apre le frontiere ma non agli USA

01 luglio 2020 10:35

Commisso bloccato negli USA: potrebbe tornare a Firenze a luglio

27 giugno 2020 08:50

Commisso bloccato negli USA: “Sosterrò da qui la squadra, spero di tornare presto”

26 giugno 2020 10:05

Il segretario degli Stati Uniti accusa: "Il Coronavirus proviene dal laboratorio di virologia di Wuhan"

03 maggio 2020 21:35

Commisso: "Mediacom? Sono orgoglioso, non licenzierò nessuno. I contagiati della Fiorentina stanno meglio"

03 aprile 2020 16:15

Emergenza Coronavirus, MLS fermata per un mese. La decisione della Lega Calcio Statunitense

12 marzo 2020 19:35

A New York per il Columbus Day sfilerà un carro della Fiorentina. Grand Marshal il fiorentino Massimo Ferragamo

14 ottobre 2019 07:51

Dopo il vertice negli USA il monte ingaggi della Fiorentina sale a 50 milioni. Balzo del 25%

29 luglio 2019 11:45

La Nazione, la sorpresa in casa viola si chiama Ranieri. Sempre più spazio per lui ma il suo futuro...

22 luglio 2019 14:11

La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini

20 luglio 2019 14:46

Martedì Chiesa atteso a Chicago. Negli USA verrà fatta maggiore chiarezza sul suo futuro

14 luglio 2019 13:35

Montella: "A Moena sensazioni positive. Il nostro obiettivo è riportare la Fiorentina in alto. Siamo carichi"

12 luglio 2019 21:16

Parte anche il giovane portiere Chiorra per la tournée viola negli USA

12 luglio 2019 14:59

Gazzetta, Chiesa pronto per raggiungere i viola negli USA. Nell'incontro con il presidente gli dirà che...

09 luglio 2019 19:15

Basile su Commisso: "Non aspettatevi una rivoluzione immediata. Antognoni un riferimento per loro.."

09 giugno 2019 11:09

Giovedi il closing, ufficialità nei prossimi giorni. Commisso a Firenze nel weekend

04 giugno 2019 19:58

"A me non piace solo partecipare" Commisso fa sognare Firenze. I Della Valle arrabbiati per Joe Barone al Franchi

02 giugno 2019 14:28

Gli amici di Commisso: "Fidatevi di lui, viene per vincere. Ecco perchè ha scelto la Fiorentina"

26 maggio 2019 15:28

Dagli USA: la Fiorentina ha messo gli occhi su Almiron dell'Atlanta United

14 giugno 2018 12:34

Chi è Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America

09 novembre 2016 13:21

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