Video, l'intervento di Commisso alla Columbia University: "Mai cercare scorciatoie nel lavoro"

Rocco Commisso è intervenuto alla celebrazione di 'Graduation' degli studenti della Columbia University, raccontando la sua storia

Rocco Commisso è intervenuto alla celebrazione di 'Graduation' degli studenti della Columbia University, raccontando la sua storia di studente, proprio nella stessa università e dando alcuni consigli per i futuri professionisti. In particolare, celebrando anche la storia dei grandi ingegneri del passato a cui ispirarsi (molti dei quali sono partiti da Firenze, come il più famoso di tutti Leonardo Da Vinci) ha invitato i laureandi ad essere sempre motivati e dedicati al proprio lavoro, con una costante attenzione all'aspetto umano e di relazione. Mai prevaricare un proprio collega, o cercare delle scorciatoie e mai tagliare i ponti con un precedente posto di lavoro - ha spiegato Rocco Commisso nel discorso agli studenti inviato proprio da Firenze - cercare sempre di essere positivi e a volte oltre a tutto questo per avere successo, serve anche la fortuna.

https://acffiorentina-cdn.thron.com/delivery/public/video/acffiorentina/f2b0b37e-7a7c-42ba-858a-0d5b3fb04f13/lelbgt/WEBHD/Def.%20pres.%20speech%20Columbia%2019%2004.mp4

Commisso ha anche ricordato che la lunga selezione per arrivare poi al titolo di studio di Ingegneria alla Columbia University, è già di per sé un grande attestato di fiducia per chi si affaccia al mondo del lavoro. Infine, ricordando i colori viola, ha invitato tutti gli studenti a venire a scoprire Firenze e tifare Fiorentina non appena si potrà tornare a viaggiare.

L'INTERVISTA ESCLUSIVA AD AMOROSO, IL MOTORINO DI CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA DI BATISTUTA

https://www.labaroviola.com/c-amoroso-troppi-investimenti-su-calciatori-vecchi-cecchi-gori-fu-tradito-dalle-stanze-del-potere/138534/