Adesso è ufficiale, la serie A annuncia la possibilità di fare un torneo in America durante il mondiale

Nei giorni in cui in Qatar andrà in scena il mondiale di calcio la serie A vuole giocare un torneo negli USA

E' arrivata l'ufficialità da parte della Lega Serie A in un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi. Nel corso dell'Assemblea di oggi a Milano, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l'apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU CABRAL

https://www.labaroviola.com/bucchioni-rivela-ho-saputo-che-cabral-e-indietro-fisicamente-in-svizzera-aveva-ritmi-piu-lenti/166918/