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Adesso è ufficiale, la serie A annuncia la possibilità di fare un torneo in America durante il mondiale

Nei giorni in cui in Qatar andrà in scena il mondiale di calcio la serie A vuole giocare un torneo negli USA

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 19:44
Adesso è ufficiale, la serie A annuncia la possibilità di fare un torneo in America durante il mondiale - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

E' arrivata l'ufficialità da parte della Lega Serie A in un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi. Nel corso dell'Assemblea di oggi a Milano, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l'apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar. Lo riporta TMW

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