Bucchioni rivela: "Ho saputo che Cabral è indietro fisicamente, in Svizzera aveva ritmi più lenti"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato alla vigilia della partita di Sassuolo e a pochi giorni dalla Juventus

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina alla vigilia della partita contro il Sassuolo, a Radio Bruno le parole del giornalista:

"La Fiorentina non poteva essere quella degli altri anni, è una sorta di risarcimento per gli anni che abbiamo passato ultimamente. Il Sassuolo è un ottima squadra, è una gara non meno importante di quella contro la Juventus perchè la Fiorentina è in lotta per la Champions, lo dice la classifica. Un altro step di crescita è proprio quello di trattare alla stessa maniera la partita contro la Juventus e quella contro il Sassuolo, parlo naturalmente della squadra, è giusto ed è bello che i tifosi pensino alla Juventus, è normale sia cosi.

All'inizio del campionato il titolare era Dragowski, poi si è fatto male ed è uscito, la gerarchia penso si rimetterà a posto da domani, credo giochi Dragowski. Credo che sia presto per vedere Cabral dall'inizio, ci sono meccanismi che deve ancora assimilare, so che Cabral sia indietro anche fisicamente, in Italia si va più veloce rispetto che in Svizzera"

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/italiano-torreira-in-dubbio-piatek-davanti-a-cabral-non-ho-ancora-deciso-tra-drago-e-terracciano/166899/