Italiano: "Torreira in dubbio, Piatek davanti a Cabral. Non ho ancora deciso tra Drago e Terracciano"

Dopo le tre vittoria consecutive tra Coppa e campionato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in sala stampa

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, le sue parole

"Guerra e violenza non possono far parte dell'umanità, spero si trovi subito una soluzione, la preoccupazione è di tutto il mondo, è inconcepibile quello che sta accadendo. Non ne ho parlato con Kokorin, forse è meglio non farlo.

Non possiamo permetterci di non avere la massima concentrazione per la partita di domani, affrontiamo una squadra che propone calcio vero con grandi qualità che se non l'affronti nella maniera giusta ti batte, come ha già battuto grandi squadre. Non abbiamo mai parlato della partita contro la Juventus, ci penseremo dopo il Sassuolo. Non ce lo possiamo permettere.

Penso che la partita di andata sia stata bellissima, senza speculare e senza calcoli, solo per vincere la partita. Siamo stati capaci di rimontare, loro arrivano da una vittoria importante che gli dà grande fiducia contro una squadra che sta facendo benissimo in Italia. Spero che venga fuori una bella partita. Il Sassuolo è una squadra che se si esalta ti mette in difficoltà, vogliamo vincere.

Non si smette mai di imparare e di crescere, di trarre insegnamento da tutte le situazioni, il campo ti fa crescere, il gruppo ti dà sempre stimoli nel cercare soluzioni e strategie. Quando sono partito sono cambiato, si cambia ogni settimana. Tante convinzioni le ho accantonate, tante altre ne ho prese, sono migliorato sulla comunicazione, anche con i tifosi, è giusto che la gente venga rispettate. Sapete ciò che è successo, se si sbaglia si alza la mano e si chiede scusa, l'esperienza si fa dopo una somma elevata di errori, si cerca di cercare sempre il meglio possibile.

Ho rivisto la partita di andata, con calma, penso che prima dei loro due gol abbiamo avuto tante situazioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati trascinati dal nostro pubblico con una rimonta fantastica, senza espulsione di Biraghi sono convinto che avremmo potuto creare tante altre difficoltà. Ho visto una squadra con il fuoco negli occhi che mi ha impressionato. Torreira ha preso una brutta botta contro l'Atalanta, ha lavorato a parte, vediamo come gestire le forze, dobbiamo sempre entrare in campo con i primi 11 in grandissima condizione.

Abbiamo avuto velocità di inserire velocemente Piatek, rispetto a Cabral è in grandissimo vantaggio perchè gia conosceva tutto del nostro campionato e la lingua, è più avanti rispetto a Cabral anche perchè è arrivato 20 giorni prima. Sono convinto che quando si sarà ambientato farà vedere il suo valore. Ikonè rispetto ai compagni è indietro di 7 mesi, con calma, non va messa fretta anche perchè non ce n'è bisogno, contro il Napoli ha fatto l'assist e ha fatto una grande gara. Sia lui che Cabral sono ragazzi intelligenti che capiscono.

Gli esterni non si devono mai risparmiare e non si devono mai gestire, ecco perchè devono dare sempre il massimo. Sottil e Nico si stanno guadagnando il posto, ma tutti devono essere pronti per giocare, abbiamo bisogno di tutti sempre

Penso non sia un problema chi gioca in porta, me la sono tenuta per stanotte questa decisione (ride ndr) non lo so vediamo chi giocherà, non ci ho pensato, anche Rosati è una grande risorsa, vediamo che può garantire grandi prestazioni, abbiamo 3 partite ravvicinate, è importante terminare bene la stagione

Tutti in Italia propongono calcio, tutti con idee e funzionalità, tutti hanno strategie, ogni domenica ci sono difficoltà enorme. Noi e il Sassuolo cerchiamo di proporre calcio e di arrivare a fare risultato attraverso il gioco. Noi abbiamo degli alti e bassi che dobbiamo superare, è un dovere dare soddisfazioni a chi ci viene a vedere. Per quanto riguarda i rigoristi non cambia nulla, chi va sul dischetto ci va convinto di fare gol, ne abbiamo 3/4, non voglio scenate, tira chi se la sente, ne abbiamo parlato con i ragazzi. Non voglio parlarne più, è fiato sprecato, chi prende la palla deve fare gol"

SABATINI CONTRO VLAHOVIC

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