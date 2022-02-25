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Sabatini attacca: "Vlahovic alla Juve è ignobile. Nessun rispetto per la società che ha creduto in te"

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha aspramente criticato Vlahovic per il suo passaggio della Fiorentina alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 13:10
Sabatini attacca: "Vlahovic alla Juve è ignobile. Nessun rispetto per la società che ha creduto in te" -
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Sabatini attacca: "Vlahovic alla Juve è ignobile. Nessun rispetto per la società che ha creduto in te"

Sulle pagine di Stadio il direttore sportivo della Salernatina Walter Sabatini ha parlato anche di Fiorentina: "Vlahovic alla Juventus? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane".

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