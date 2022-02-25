Sabatini attacca: "Vlahovic alla Juve è ignobile. Nessun rispetto per la società che ha creduto in te"

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha aspramente criticato Vlahovic per il suo passaggio della Fiorentina alla Juventus

Sulle pagine di Stadio il direttore sportivo della Salernatina Walter Sabatini ha parlato anche di Fiorentina: "Vlahovic alla Juventus? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane".

LA JUVE PENSA GIA' ALLA GARA CON LA FIORENTINA