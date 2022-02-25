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Allegri pensa già alla Fiorentina: "Domani potrebbe riposare Vlahovic, al suo posto gioca Kean"

Massimiliano Allegri in conferenza stampa rivela che Vlahovic oppure Morata potrebbe stare a riposo in vista della partita contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 12:27
Allegri pensa già alla Fiorentina: "Domani potrebbe riposare Vlahovic, al suo posto gioca Kean" -
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Allegri pensa già alla Fiorentina: "Domani potrebbe riposare Vlahovic, al suo posto gioca Kean"

Contro l’Empoli, Moise Kean potrebbe partire titolare nella Juventus, con Dusan Vlahovic in panchina in vista della partita di Firenze contro la Fiorentina in programma mercoledì 2 Marzo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri: “Potrebbe esserci spazio per Kean. Se giocherà lui, uno fra Morata e Vlahovic riposerà”. Lo riporta TMW

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