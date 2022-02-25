Allegri pensa già alla Fiorentina: "Domani potrebbe riposare Vlahovic, al suo posto gioca Kean"
Massimiliano Allegri in conferenza stampa rivela che Vlahovic oppure Morata potrebbe stare a riposo in vista della partita contro la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 12:27
Contro l’Empoli, Moise Kean potrebbe partire titolare nella Juventus, con Dusan Vlahovic in panchina in vista della partita di Firenze contro la Fiorentina in programma mercoledì 2 Marzo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri: “Potrebbe esserci spazio per Kean. Se giocherà lui, uno fra Morata e Vlahovic riposerà”. Lo riporta TMW
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