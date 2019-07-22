La Nazione, la sorpresa in casa viola si chiama Ranieri. Sempre più spazio per lui ma il suo futuro...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, il giovane difensore viola Luca Ranieri sta trovando sempre più spazio negli USA all'interno della prima squadra. Montella visto all'assenza di Pezze...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, il giovane difensore viola Luca Ranieri sta trovando sempre più spazio negli USA all'interno della prima squadra. Montella visto all'assenza di Pezzella, ancora in vacanza dopo aver disputato la Copa America ha schierato il giovane classe '99 come difensore centrale dopo essere stato utilizzato sempre come terzino nelle giovanili viola. Una crescita quindi per lui, dopo la buona stagione al Foggia e l'ottimo mondiale Under 20 dove ha giocato per l'appunto come difensore centrale. Il suo futuro sarà comunque scelto dall'Aeroplanino quando i viola torneranno in Italia.