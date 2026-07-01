"Commisso era di un altro pianeta, a molti la passione la devi spiegare, lui la conosceva bene"

Federico Buffa ha ricordato il presidente viola, definendolo un imprenditore guidato dalla passione per il calcio e diverso dalle nuove proprietà americane

In occasione della premiazione del Fair Play Menarini, il giornalista Federico Buffa ha dedicato parole di grande stima a Rocco Commisso, soffermandosi sul suo modo di vivere il calcio e sul segno lasciato alla Fiorentina. Ai media presenti, Buffa ha sottolineato come il numero uno viola abbia rappresentato un'eccezione rispetto a molte delle nuove proprietà straniere che hanno investito nel calcio italiano.

"Mentre non ho nessun amore per le nuove proprietà americane, che stanno trasformando il calcio in un'altra cosa, si vive solo per lo spettacolo. Per una volta che invece ne era arrivato uno più appassionato della passione, se ne va prima degli altri. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo qua era su un altro pianeta rispetto agli altri. È sempre stato un appassionato. A molti proprietari devi spiegarla la passione, lui la conosceva bene. Basta andare al Viola Park per capire chi fosse".

Per Buffa, dunque, Commisso ha incarnato una figura diversa rispetto alla maggior parte degli imprenditori approdati negli ultimi anni nel calcio europeo. Un presidente che, al di là degli investimenti economici, ha costruito un rapporto profondo con il club e con la città, trovando nel Viola Park la testimonianza più concreta della sua idea di Fiorentina.