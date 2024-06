Corriere Fiorentino: “Palladino spinge per la permanenza di Bonaventura ma la Fiorentina ha dei dubbi”

Un tormentone che accompagnerà questi giorni intensi di mercato e nomi in casa Fiorentina e chi si chiama: Giacomo Bonaventura. Esatto, perché settimana prossima Daniele Pradè incontrerà Enzo Raiola per capire i margini di un rinnovo per adesso bloccato. La situazione sembra essere molto chiara, la Fiorentina deve gestire il monte ingaggi senza superare il 70% del fatturato e il milione e mezzo che Bonaventura prende attualmente viene considerato esageratoper età e condizione fisica. Ma il giocatore, da questo punto di vista fa muro aspettandosi un’offerta che almeno pareggi quella attuale.

Raffaele Palladino spinge per la permanenza ma la situazione non è semplice. A gennaio, lo screzio causato dalla volontà di Allegri di portarlo a Torino fu importante, ma Italiano riuscì a calmare le acque. Non a caso qualcuno ha parlato di un possibile futuro comune, al Bologna.In realtà, se non dovesse arrivare il prolungamento, è più facile immaginare un futuro all’estero. Magari negli Stati Uniti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

