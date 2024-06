Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Djiku del Fenerbahce. Pronta offerta da 7 milioni per il difensore

Come riportano giornalisti e media turchi, la Fiorentina sarebbe interessata al difensore ghanese Alexander Djiku del Fenerbahce. Il centrale classe 1994 possiede anche passaporto francese ed ha avuto esperienze proprio in Francia prima di approdare in Turchia la scorsa estate. Secondo il giornalista Nurizade Bey, la Fiorentina sarebbe anche pronta ad una prima offerta per il calciatore che si aggira attorno ai 7 milioni di euro.

