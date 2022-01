Ibrahimovic contro Trump: “Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi”

Nel libro di Zlatan Ibrahimovic “Adrenalina” spunta un curioso racconto del calciatore del Milan in cui attacca l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, questo quello che scrive Ibrahimovic:

“Avevo un appartamento a New York nel complesso Trump SoHo, a Manhattan, un albergo di lusso con appartamenti, spa e servizi di grande qualità. Il top. Quando non ci andavo io, l’affittavo. Andava benissimo, un ottimo affare. Poi Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti e il Trump SoHo si è svuotato. Nessuno voleva più andarci. Organizzavano scioperi e proteste. Ho dovuto vendere anche il mio appartamento perché nessuno lo affittava più. Ho perso la metà dell’investimento. Prima o poi quei soldi Trump me li deve risarcire.”

