Notizie Trump Fiorentina

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Scena surreale alla Casa Bianca: Trump parla di guerra e trans con la Juve alle spalle

19 giugno 2025 00:20

Ibrahimovic contro Trump: "Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi"

02 gennaio 2022 13:36

È guerra, missili contro basi americane in Iraq, borse in picchiata. Voli annullati verso Iran e Iraq

08 gennaio 2020 04:32

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