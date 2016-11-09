50 cose che succederanno alla Fiorentina dopo la vittoria di Donald Trump

Quello che sembrava impossibile, è successo: Donald Trump, contro tutte le previsioni e contro tutti i sondaggi, ha vinto la battaglia delle urne ed è diventato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Insomma, senza voler esagerare, un evento storico che potrebbe cambiare per sempre il mondo in cui viviamo. Qualcosa che, fino a qualche mese fa, sembrava assolutamente imprevedibile e irrealizzabile, è ora realtà.
E ora, a catena, siamo certi che anche il mondo della Fiorentina vivrà la sua piccola rivoluzione. Con il più classico degli effetti farfalla, ecco cosa potrebbe succedere, ecco tutti gli eventi irrealizzabili che potrebbero diventare realtà. Tocca prendere atto che il mondo non sarà più lo stesso e magari anche la nostra amata Fiorentina
1. Paulo Sousa farà giocatore finalmente bene la squadra per 90 minuti
2. Carlos Sanchez farà un passaggio in verticale e un’apertura di gioco
3. Tatarusanu prenderà un pallone in uscita alta e spazzerà via la palla
4. Josip Ilicic batterà un calcio d’angolo con il piede destro
5. Il procuratore di Badelj dirà che il suo giocatore è un giocatore normale e che sputa merda sulla Fiorentina solo per avere più soldi
6. Milan Badelj farà un passaggio in verticale
7. Andrea Della Valle farà una campagna acquisti faraonica
8. Zarate passerà la palla
9. Diego Della Valle tornerà a occuparsi della Fiorentina
10. Kalinic farà gol brutti e da rapinatore d’area
11. Milic imparerà a crossare
12. Beppe Iachini si presenterà al mondo senza il cappellino
13. Nenad Tomovic imparerà a difendere, a crossare e a fare movimenti giusti
14. Non ci saranno più rigori per Milan e Roma
15. La Fiorentina imparerà a vincere una partita in casa contro una squadra che si chiude in difesa
16. Andrea Della Valle non manderà via gli allenatori che gli diranno di spendere per fare il salto di qualità
17. Cognigni si occuperà dei conti dell’Euro Spin
18. Un assistito di Ramadani rimarrà per piu di 3 stagioni in una stessa squadra, accettando persino una decurtazione di ingaggio
19. In seguito ad una sconfitta Paulo Sousa concederà l’onore al merito dell’avversario e ammetterà i propri errori
20. La Fiorentina correrà ad esultare sotto la curva Fiesole dopo un gol
21. Ci sarà la copertura del Franchi
22. Mediaset Premium scoprirà che in serie A e in Europa esiste anche la Fiorentina
23. Massimo Mauro parlerà bene di Fiorentina
24. Enzo Bucchioni parlerà bene di Montella
25. Faremo almeno un punto in casa della Juventus
26.Brovarone andrà a cena con Cognigni
27. Rui Costa sarà il direttore sportivo della Fiorentina
28. Il Franchi sarà tutto esaurito
29. Verrà restituito lo scudetto dell’82
30. Saponara firmerà per la Fiorentina
31. Mario Gomez tornerà e fare gli stessi gol fatti al Bayern Monaco e allo Stoccarda
32. Paulo Sousa passerà alle due punte
33. Per comprare alla Fiorentina non bisognerà vendere pezzi pregiati
34. Babacar comincerà a correre
35. Edmundo ripudierà il carnevale
36. La Fiorentina riprenderà Capezzi
37. Tevez e Pogba chiederanno scusa un ginocchio sotto la Fiesole per la mitraglia del 20 ottobre 2013
38. Verra rigiocata la semifinale di andata con il Siviglia con Mati Fernandez e Mario Gomez che non sbaglieranno gol gia fatti
39. I tifosi della Roma non verranno a Firenze con i coltelli
40. Corvino dirà una frase in italiano di senso compiuto
41. Verrà ammesso che la campagna acquisti di questa estate è stata una presa in giro per tutti i tifosi viola
42. Si ammetterà che lo scorso anno hanno sabotato il mercato di gennaio a Pradè per paura di arrivare terzi
43. Corvino prenderà giocatori affermati
44. Renzi varerà un decreto che imporrà di scrivere sul numero dieci sempre il nome di Antognoni
45. Verrà portato davanti al giudice chi dirà che Higuain sembra Batistuta
46. In conferenza stampa verranno fatte domande vere all’allenatore senza filtro
47. Borja Valero saprà tirare anche da fuori area
48. Tatarusanu sorriderà e Tello sarà finalmente incisivo
49. Si vincerà un trofeo
50. Sarà noto e pubblico il ruolo di Bernardeschi
(Si fa per ridere eh. Sempre forza viola)
Flavio Ognissanti