50 cose che succederanno alla Fiorentina dopo la vittoria di Donald Trump

Quello che sembrava impossibile, è successo: Donald Trump, contro tutte le previsioni e contro tutti i sondaggi, ha vinto la battaglia delle urne ed è diventato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Insomma, senza voler esagerare, un evento storico che potrebbe cambiare per sempre il mondo in cui viviamo. Qualcosa che, fino a qualche mese fa, sembrava assolutamente imprevedibile e irrealizzabile, è ora realtà.

E ora, a catena, siamo certi che anche il mondo della Fiorentina vivrà la sua piccola rivoluzione. Con il più classico degli effetti farfalla, ecco cosa potrebbe succedere, ecco tutti gli eventi irrealizzabili che potrebbero diventare realtà. Tocca prendere atto che il mondo non sarà più lo stesso e magari anche la nostra amata Fiorentina

1. Paulo Sousa farà giocatore finalmente bene la squadra per 90 minuti

2. Carlos Sanchez farà un passaggio in verticale e un’apertura di gioco

3. Tatarusanu prenderà un pallone in uscita alta e spazzerà via la palla

4. Josip Ilicic batterà un calcio d’angolo con il piede destro

5. Il procuratore di Badelj dirà che il suo giocatore è un giocatore normale e che sputa merda sulla Fiorentina solo per avere più soldi

6. Milan Badelj farà un passaggio in verticale

7. Andrea Della Valle farà una campagna acquisti faraonica

8. Zarate passerà la palla

9. Diego Della Valle tornerà a occuparsi della Fiorentina

10. Kalinic farà gol brutti e da rapinatore d’area

11. Milic imparerà a crossare

12. Beppe Iachini si presenterà al mondo senza il cappellino

13. Nenad Tomovic imparerà a difendere, a crossare e a fare movimenti giusti

14. Non ci saranno più rigori per Milan e Roma

15. La Fiorentina imparerà a vincere una partita in casa contro una squadra che si chiude in difesa

16. Andrea Della Valle non manderà via gli allenatori che gli diranno di spendere per fare il salto di qualità

17. Cognigni si occuperà dei conti dell’Euro Spin

18. Un assistito di Ramadani rimarrà per piu di 3 stagioni in una stessa squadra, accettando persino una decurtazione di ingaggio

19. In seguito ad una sconfitta Paulo Sousa concederà l’onore al merito dell’avversario e ammetterà i propri errori

20. La Fiorentina correrà ad esultare sotto la curva Fiesole dopo un gol

21. Ci sarà la copertura del Franchi

22. Mediaset Premium scoprirà che in serie A e in Europa esiste anche la Fiorentina

23. Massimo Mauro parlerà bene di Fiorentina

24. Enzo Bucchioni parlerà bene di Montella

25. Faremo almeno un punto in casa della Juventus

26.Brovarone andrà a cena con Cognigni

27. Rui Costa sarà il direttore sportivo della Fiorentina

28. Il Franchi sarà tutto esaurito

29. Verrà restituito lo scudetto dell’82

30. Saponara firmerà per la Fiorentina

31. Mario Gomez tornerà e fare gli stessi gol fatti al Bayern Monaco e allo Stoccarda

32. Paulo Sousa passerà alle due punte

33. Per comprare alla Fiorentina non bisognerà vendere pezzi pregiati

34. Babacar comincerà a correre

35. Edmundo ripudierà il carnevale

36. La Fiorentina riprenderà Capezzi

37. Tevez e Pogba chiederanno scusa un ginocchio sotto la Fiesole per la mitraglia del 20 ottobre 2013

38. Verra rigiocata la semifinale di andata con il Siviglia con Mati Fernandez e Mario Gomez che non sbaglieranno gol gia fatti

39. I tifosi della Roma non verranno a Firenze con i coltelli

40. Corvino dirà una frase in italiano di senso compiuto

41. Verrà ammesso che la campagna acquisti di questa estate è stata una presa in giro per tutti i tifosi viola

42. Si ammetterà che lo scorso anno hanno sabotato il mercato di gennaio a Pradè per paura di arrivare terzi

43. Corvino prenderà giocatori affermati

44. Renzi varerà un decreto che imporrà di scrivere sul numero dieci sempre il nome di Antognoni

45. Verrà portato davanti al giudice chi dirà che Higuain sembra Batistuta

46. In conferenza stampa verranno fatte domande vere all’allenatore senza filtro

47. Borja Valero saprà tirare anche da fuori area

48. Tatarusanu sorriderà e Tello sarà finalmente incisivo

49. Si vincerà un trofeo

50. Sarà noto e pubblico il ruolo di Bernardeschi

(Si fa per ridere eh. Sempre forza viola)

Flavio Ognissanti