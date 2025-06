Scena surreale alla Casa Bianca: Trump parla di guerra e trans con la Juve alle spalle

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nello studio ovale, parla di un argomento a dir poco delicato, ovvero il possibile intervento nella guerra tra Iran e Israele e lo fa con l’intera squadra della Juventus alle sue spalle. Una scena a dir poco curiosa, figlia della visita della formazione bianconera che si prepara all’esordio americano nel Mondiale per Club.

I volti dei calciatori della Vecchia Signora tradiscono un evidente imbarazzo. L’imbarazzo di chi si sente quasi fuori luogo in un contesto che nulla a che fare con lo sport e con il calcio. Un imbarazzo che è aumentato in maniera esponenziale quando Trump ha sorpreso un po’ tutti con una domanda particolare a conferma della sua avversione per la presenza di atleti transgender nello sport.

In particolare il presidente USA ha chiesto ai giocatori della Juventus: “Avete mai avuto donne in squadra? Una donna potrebbe entrare nella vostra squadra, ragazzi? Ditemelo, cosa ne pensate?”. Locatelli, Weah e altri bianconeri si sono lasciati andare ad un sorriso, guardandosi tra di loro senza sapere cosa rispondere, mostrandosi quasi in soggezione.

