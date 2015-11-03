Notizie Mondiale Per Club Fiorentina

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Pepito Rossi contro il Mondiale per Club: "È una buffonata, sia di lezione per il 2026"

14 luglio 2025 14:00

Il Mondiale per club è un flop, le polemiche non si fermano: spariti i messaggi 'No Racism'. FIFA nel mirino

05 luglio 2025 17:43

Pedullà: "Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito"

21 giugno 2025 23:22

Scena surreale alla Casa Bianca: Trump parla di guerra e trans con la Juve alle spalle

19 giugno 2025 00:20

Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E' pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”

16 giugno 2025 23:43

La FIFA annuncia: intelligenza artificiale e immagini VAR visibili a tutti durante il Mondiale per Club

07 giugno 2025 13:15

Il Mondiale per Club fa slittare la Coppa d'Africa, si giocherà a gennaio 2026 e non più in estate

05 giugno 2024 18:47

La Juve festeggia la qualificazione al Mondiale per club 2025, la FIFA si complimenta

12 marzo 2024 23:41

"Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale". De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus

01 marzo 2024 16:07

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